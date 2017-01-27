Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Divan edebiyatının hicivleriyle meşhur şairi Nef’i, 1572’de Erzurum’da hayata gözlerini açtı. İyi bir tahsil gördü, Arapça ve Farsça öğrendi. Okurken şiire başladı, Sultan I. Ahmed zamanında İstanbul’a gönderildi. Sarayda memurluk vazifelerinde bulunan Nef’i, Sultan IV. Murad zamanında şöhreti yakaladı. Sultan tarafından ihsana kavuşan Nef’i’ye şöhret yaramadı. Şiirleriyle birçok kişiyi incitince Edirne’ye sürüldü. Bayram Paşa hakkında yazdığı hiciv de sonunu getirdi. Meşhur heccav, 27 Ocak 1632’de İstanbul’da boğdurularak öldürüldü. Ardından, “Gökten nazire indi ‘siham-ı kaza’sına; Nef’i diliyle uğradı Hakk’ın belasına” beyti dillerde dolaştı.