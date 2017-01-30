Yüksek tahsilini İngiltere’de sürdüren Gandhi, Batılı felsefecilerin fikirlerinin tesirinde kaldı. Çalışmaya gittiği Güney Afrika’da siyahilere yapılan zulümlere karşı mücadele başlattı. Bu mücadelesini Hindistan’da da devam ettirdi. Bağımsızlık için İngiltere’ye karşı pasif direnişte bulunan Gandhi, Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılışına şahitlik etti. Bölünmeden mesul tutulan Gandhi, bir radikal tarafından vurularak öldürüldü. Hayata gözlerini yumduğunda takvimler 30 Ocak 1948’i gösteriyordu.
Mahatma Gandhi bugün ölmüştü
30.01.2017 - 07:43 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 07:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın efsane ruhani lideri Mahatma Gandhi, 1869’da dünyaya geldi.
Etiketler : Mahatma Gandhi,
442487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/442487.aspx
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