Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek tahsilini İngiltere’de sürdüren Gandhi, Batılı felsefecilerin fikirlerinin tesirinde kaldı. Çalışmaya gittiği Güney Afrika’da siyahilere yapılan zulümlere karşı mücadele başlattı. Bu mücadelesini Hindistan’da da devam ettirdi. Bağımsızlık için İngiltere’ye karşı pasif direnişte bulunan Gandhi, Pakistan’ın Hindistan’dan ayrılışına şahitlik etti. Bölünmeden mesul tutulan Gandhi, bir radikal tarafından vurularak öldürüldü. Hayata gözlerini yumduğunda takvimler 30 Ocak 1948’i gösteriyordu.