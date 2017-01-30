Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projeyle, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin çalışmaları, Doğuş Grubu’na ait mekânlarda sergileniyor. İkinci yılına giren “Sanata Bi Yer” projesi çerçevesinde, “sanatabiyer.com” web adresine 546 öğrencinin, 1.263 çalışması yüklendi. Farklı sanat disiplinlerdeki 209 çalışma da sergilendi. Projeyi değerlendiren Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan “Sanata Bi Yer’le, eserlerini sergilemek için istek duyan öğrenciler ile yeni kabiliyetleri keşfetmek isteyen sanatseverleri buluşturmayı hedefledik” diye konuştu. KÜLTÜR SANAT SERVİSİ