Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sergi, Ceylan’ın “Kasaba”, “Koza” ve “Mayıs Sıkıntısı” adlı filmlerinde de rol alan babasının büyük baskı fotoğraflarından meydana geliyor. İstanbul’da Dirimart Nişantaşı’da görücüye çıkan sergi, Ceylan’ın sinemanın yanında fotoğraf sanatındaki kabiliyetini de ortaya koyuyor. Ceylan, babasının üzerinden psikolojik portrelere yoğunlaşıyor ve “kaybetme” hissiyatına odaklanıyor. Asya ve Avrupa’nın kesişimindeki bir coğrafyanın zenginliklerine de bir bakış sunuluyor. Sergi, 5 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.