Sergi, Ceylan’ın “Kasaba”, “Koza” ve “Mayıs Sıkıntısı” adlı filmlerinde de rol alan babasının büyük baskı fotoğraflarından meydana geliyor. İstanbul’da Dirimart Nişantaşı’da görücüye çıkan sergi, Ceylan’ın sinemanın yanında fotoğraf sanatındaki kabiliyetini de ortaya koyuyor. Ceylan, babasının üzerinden psikolojik portrelere yoğunlaşıyor ve “kaybetme” hissiyatına odaklanıyor. Asya ve Avrupa’nın kesişimindeki bir coğrafyanın zenginliklerine de bir bakış sunuluyor. Sergi, 5 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.
Ceylan’dan “Babamın Dünyası”
01.02.2017 - 07:08 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altın Palmiyeli yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın, 2012 yılında kaybettiği babası Mehmet Emin Ceylan’ın portrelerini bir araya getirdiği “Babamın Dünyası” adlı sergi, sanatseverlerle buluşuyor.
Etiketler : Ceylan’,
443123 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/443123.aspx
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