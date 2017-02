Türkiye Gazetesi

Yönetmen Kenneth Lonergan, “Bana Güvenebilirsin” ve “Margaret”tan sonra yine çok dokunaklı bir ‘eve dönüş’ filmiyle karşımızda. “Yaşamın Kıyısında” (Manchester by the Sea) pırıl pırıl bir sahil kasabasında geçen duygulu hikâyeyi merkezine alıyor. Bir ölümün ardından yaşananların işlendiği filmin başrollerinde Casey Affleck, Ben O’Brien ve Kyle Chandler var. Filmde her şey Affleck’in canlandırdığı Lee’nin abisinin kalp krizi geçirmesiyle başlıyor. Basit işlerde çalışan dağınık biri olan Lee, kötü haberin ardından, yıllardır uzak kaldığı minik sahil kasabasına geri dönüyor. Döndüğünde de ağabeyinin soğumuş bedeniyle karşılaşıyor. Bu ölümle birlikte yastaki yeğeni Patrick’in bütün mesuliyetinin üzerine kaldığını öğreniyor. Her ne kadar kendini hazır hissetmese de yeğenini himayesine alıyor. Patrick’le aile olmaya çabalarken de, kasabayı terk etmeden önceki mazisiyle yüzleşiyor. Geçmişle günümüz arasında gidip gelen hikâyede ailesini yıkan Lee, vicdan azabıyla suçundan arınma çabası veriyor.

BİR TABLO GİBİ...

Filmin yönetmenliğinin yanı sıra senaryosunun da sahibi olan Lonergan, güçlü kalemini duygu yönü eşsiz diyaloglarla ortaya koyuyor. Eserdeki, iç karartıcı hikâye, akıllıca yazılmış bir senaryo ile sunuluyor. Temel mevzu, Lee’nin geçmişine seyahati olsa da, aile ve memleket bağları da ustalıkla işleniyor. Karmaşık insan münasebetleriyle oldukça ciddi bir film olan “Yaşamın Kıyısında”, sıcak mizahi sahnelere de sahip. Oyunculuklara gelirsek: Casey Affleck çarpıcı bir performansla kendisini Oscar’a götürecek yolda hızla koşuyor. Hem tükenmiş bir adamı hem de suçuyla yüzleşebilen mesuliyetli bir insanı birlikte çok iyi canlandırıyor. Ben O’Brien de ona çok iyi eşlik ediyor. Yakın çekimlere pek rastlamadığımız film, neredeyse her şeye uzaktan baktığımız bir tablo gibi...