Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gittiği Irak’ta büyük âlim Mevlâna Halid-i Bağdadi’ye tabi olarak tasavvufta ilerledi. Ardından memleketine döndü ve Gâzi Muhammed’in işgalci Ruslara karşı başlattığı mücadeleye katıldı. Bir müddet sonra Çeçenlere imam olan Şeyh Şamil, halkı teşkilatlandırdı. Güçlü Rus ordularına karşı, 1834’ten 1859 yılına kadar yapılan şanlı direnişin sembolü oldu. Fakat Kırım Harbi yıllarında Çeçenistan işgal edildi. Yalnız kalan Kafkas Kartalı Şeyh Şamil, Ruslar tarafından teslim alındı. Rusya’da mecburi ikametten sonra serbest kalan Şeyh Şamil, 4 Şubat 1871 tarihinde hac için gittiği Medine’de vefat etti.