Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta; La Noche Dans ve Sanat Atölyesi’nde öğrenci olan Eren Zeren, Selami Bozkurt, Emre Kiriş, Polen Yılmazay, Alperen Oduncu, Feride Kaya, Mine Demir,Yağmur Eryılmaz, Ozan Berk Güç, Mertcan Aydın, Gizem Salata,Gizem Karaman, Işılay Karlıdağ ve Ahin Yalçın İller Bankası Kavşağı’nda insanları dansa yöneltmek için trafik ışıkları kırmızıyı gösterdiğinde “Mek it bunx up” isimli şarkıya koreografi hazırlayıp video çekip sosyal medyaya yükledi. Video daha sonra sosyal medyada ilgi odağı oldu.

“TOPLUMUN BASKISI DANS KÜLTÜRÜNÜ AZALTIYOR”

Videonun sosyal medyada milyonlarca kişinin izlemesinin ardından grup, amaçlarına ulaştıklarını İHA muhabirine söyledi. Grup adına açıklama yapan üniversite öğrencisi Emre Kiriş, “Tanıtım derslerimiz oluyordu. Tanıtım derslerine girerek bu dansın olduğunu öğrendim. Çocukluğumdan beri dans etmek istiyorum ve eminim Türkiye’de de bunu isteyen birçok insan vardır. Ama toplumun yaptığı bir baskıdan dolayı Türkiye’de kimse bunu yapamıyor. Bizde böyle bir video çekerek sesimizi duyurmaya çalıştık” dedi.

“DANS KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN UZAK TUTUYOR”

Adana’nın hep asayiş olaylarıyla anıldığından dolayı üzgün olduğunu kaydeden Kiriş, “Adana’nın asayiş adliye olaylarıyla değilde böyle güzel şeylerle duyulmasını istiyoruz. Bu burada da kalmayacak. Daha güzel şeyler yapacağız. Ve dansın insanları kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu biliyoruz. Biz bu dans videosunu çekerken hiçbir şekilde trafiğin akışını bozmadık. Kırmızı ışığın belli bir süresi vardı. Koreografiyi buna uyarladık” diye konuştu.

Tekrardan İller Bankası Kavşağı’nda ki ışıklarda dans eden gençler, sürücülerin ve yayaların yine ilgisini gördü. Caddede aracıyla hareket ederken kırmızı ışıkta bekleyen Nurullah Genç isimli vatandaş, “Çok güzel fikir. Trafik ışıklarında olmasalar daha güzel olur diye düşünüyorum. Daha çok Pazar yerlerinde veya halka açık meydanlarda olabilir. Ama burada doğru olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Tufan Hacı isimli şoför ise, “Böyle bir dansı ulu orta yapabilmek cesaret ister. Tebrik ediyorum” diye konuştu. Yaşar Şimşek de “Bence mantıklı bir proje olmuş. Taktir ettim. Devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yaya olarak giderken dans eden grubu görüp izleyen Murat Sarıgül, “Arkadaşlara burada rastladım. Çok güzel dans ediyorlar. Umarım Adana dans alanında daha geniş bir düşünceye ulaşır. Böyle şeylerin artmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.