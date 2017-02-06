Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanatkâr bir şahsiyetti. Şiirler yazdı, hat eserlerine imza attı. 48 yıl sarayda kapalı bir hayat sürdükten sonra “Ben saltanata talip değildim…” diyerek tahta çıktı. Viyana bozgununun henüz yaşandığı zor bir devirde hükümdar olmuştu. İlk aylarında Osmanlı ordusu Slankamen’de büyük bir mağlubiyet yaşadı. Ardından Irak ve Hicaz’da isyanlar çıktı. Bu arada Sakız Adası da Venedikliler tarafından işgal edildi. Çok hassas biri olan Sultan II. Ahmed, bunların üzüntüsüne dayanamadı. Yalnızca 4 sene saltanat süren Sultan II. Ahmed, Edirne’de vefat etti. Hayatını kaybettiğinde, tarihler 6 Şubat 1695’i gösteriyordu…