Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatta hiçbir şey için geç olmadığını okurlara hatırlatan “O”, 2 ay gibi kısa bir sürede gördüğü yoğun ilgi sonucu ikinci baskısıyla raflardaki yerini aldı. Kişisel gelişim danışmanı Oğuz Tokgöz’ün naif kalemiyle danışanlarından edindiği tecrübelerini okuyucuya aktardığı kitap, hayatınızda yitirdiğiniz huzuru ve neşeyi geri kazanmanıza yardımcı olacak.

Sevgi, dostluk, mutlu olmak ve pozitif düşünce hakkında bakış açınızı yeniden gözden geçirmenize yardımcı olacak “O”, insan ilişkilerinin yüzeyselleştiği günümüze samimi göndermeler yapıyor.

Kitabına olan ilgiden memnun olduğunu dile getiren yazar Oğuz Tokgöz: “Günümüzde benimle aynı hisseden ve düşüncelerime ortak olan insanların olduğunu görmek beni çok mutlu etti. Umarım okuyucularımla olan bu sıcak iletişimimiz daha uzun yıllar boyunca devam edecektir. Yaşanmışlıklarımız devam ettikçe de üretmenin sonu gelmeyecektir. Ayrıca 2 ay gibi kısa bir sürede kitabıma olan bu ilgi beni ikinci kitabımın çalışmalarına başlamak adına da çok olumlu motive etti. Emeklerimin karşılığını verdiği ve heyecanımı tazelediği için tüm okuyucularıma teşekkür ederim.” dedi.

Oğuz Tokgöz‘ün yeni kitabı “O” tüm D&R ve kitapçılarda…