Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollywood’un üç efsane oyuncusu Morgan Freeman, Michael Caine ve Alan Arkin’ın bir araya geldiği ‘Son Macera’ (Going in Style) oldukça eğlenceli bir suç komedisi... Televizyon komedilerinden tanıdığımız Zach Braff’in yönettiği filmde, Oscar ödüllü ‘muhteşem üçlü’, emeklilik maaşları suya düştükten sonra niyetlerini bozarak suça bulaşan yaşlı amcaları canlandırıyor. Filmde, Ann-Margret, Joey King, John Ortiz ve Peter Serafinowicz gibi oyuncular da onlara eşlik ediyor.

MONTAJ BANDINDAN SOYGUNA

Martin Brest’in 1979 yapımı aynı isimli eserine dayanan filmde, eski dostlar Willie, Joe ve Albert’ın suçla dolu mücadelesi işleniyor. Bir fabrikanın montaj bandında çalışırken tanışan üç kafadarın hayatları sıradan bir şekilde devam etmektedir; birlikte çim bowlingi oynayıp, basit TV programlarını seyrederler. Ancak bu sıradanlık, sadakatle çalıştıkları müesseselerinin kendilerine yaptığı hıyanetle bozulur.

ÇILGIN PLAN…

Emeklilik maaşları askıya alınan ve mortgage sistemleri yüzünden haksızlığa uğrayan bu küçük adamlar, sahipleri büyük adamlar olan bankalarla savaşmaya karar verirler. Hakları olduğunu düşündükleri parayı almak için de banka soymayı düşünürler. Yaşları 80’e dayanan bu delikanlılar, yaptıkları suçu meşrulaştırmak içinse çaldıklarının fazlasıyla iyilik (!) yapmayı planlarlar. Önce bir markette soygun yaparak işi tecrübe ederler. Bu yumurta hırsızlığı pek başarılı olmasa da, akıllarında çok şey meydana gelmiştir. Artık planlarını gerçekleştirmelidirler fakat onlara yardım edecek birileri lazımdır. Bu esnanda zor durumdaki eski suçlu Murphy ve Jesus hisse karşılığında yardımlarına koşar. Fakat bu soyun bekledikleri kadar kolay olmayacaktır. Üstelik artık peşlerinde FBI ajanı Hamer da vardır...

ZORBALIĞA KARŞI ZORBALIK

‘Son Macera’, “zorbalığa karşı zorbalık”ı müspetmiş gibi işliyor. Fakat büyük şirketlerin çalışanlarına olan muameleleri ve bankların zaman zaman yaptığı acımasızca oyunlar filmde oldukça güzel yansıtılmış. Sıradan insanların suça sürükleniş psikolojisi, Oscar’lı oyuncunlar Morgan Freeman, Michael Caine ve Alan Arkin sayesinde ustaca tasvir edilmiş. Hızlı sahneleriyle oldukça komik bir eser olan ‘Son Macera’da aile bağları ve romantik bir hikâye de ciddiyetle işleniyor. Yönetmen Zach Braff, kusursuz bir film ortaya koyamasa da usta isimlerin performanslarıyla seyirciye oldukça sıcak bir hikâye sunuyor...