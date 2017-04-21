Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jordan Peele’nin yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kapan’, siyahi bir gencin yaşadığı enteresan hadiselere odaklanan psikolojik bir korku filmi... Özgün bir hikâyenin olduğu ‘Kapan’da, Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford gibi oyuncular rol alıyor. Siyahi genç Chris, beyaz arkadaşı Rose’un ailesini ziyaret etmeye hazırlanıyordur. Fakat muhtemel bir dışlanmadan ötürü biraz çekingendir. Rose’un, “Ailem ırkçı değil” sözlerinden sonra onunla yola çıkar. Fakat Chris, Rose’un ebeveynlerinin malikânesine vardığında yavaş yavaş gariplikler sezmeye başlar. Sonra, orada kalan siyahi şahısların tek tek ortadan kaybolduğunu fark eder. Artık zihinlerini kontrol edemeyen insanlarla dolu bu evde kendisi için büyük bir kâbus başlar. ‘Kapan’ ırkçılığa dair sosyal mesajlarıyla, sıradan korku filmlerinden ayrı bir yerde duruyor. İncelikle işlenmiş senaryosuyla da dikkat çekiyor.