Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

James Gray’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kayıp Şehir Z’ (The Lost City of Z), bir kâşifin Amazon Ormanlarında geçen enteresan hikâyesine odaklanıyor. Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller ve Tom Holland’ın oynadığı film, gerçek bir hikayeye dayanıyor. Avrupalılar Amazon’da El Dorado adında bir krallık olduğuna ve bu krallığı bulmak için yola çıkanların öldüklerine inanırlar. Percy Fawcett de Amazon’a giderek bir medeniyet bulup, büyük bir keşif yapmak için seyahate çıkar. Gelişmiş bir uygarlığa dair deliller bularak ülkesine dönen Fawcett, akademik camia tarafından ciddiye alınmaz. Daha güçlü deliller elde etmek için ailesiyle birlikte tekrar ormana dalar ancak bir daha izi bulunamaz. Onu ve ekbini bulmak için artık zorlu bir mücadele verilecektir... Klasik film tarzında çekilen eser, takıntılarının peşinde sürüklenen bir adamın tutkulu macerasını işliyor.