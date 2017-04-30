Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapımcı Serdar Öğretici, "Payitaht Abdülhamid" dizisini dünya televizyonlarına hazırladıklarını belirterek, "Henüz 9. bölümde olmamıza rağmen Latin Amerika, Balkanlar, Ortadoğu'dan diziyi almak isteyenler var. Arnavutluk'tan 2 kanal diziyi oynatmak istiyor ayrıca Katar'dan da teklifler oldu." dedi.

Öğretici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Payitaht Abdülhamid" ekibinin, İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen "2. TRT Uluslararası İzleme Günleri" kapsamında, yayıncılık sektör temsilcileri, platform ve ajans yöneticileriyle bir araya geldiğini ve burada dizinin uluslararası lansmanını yapma imkanı bulduklarını ifade etti.

"Payitaht Abdülhamid"in, senaryosu, prodüksiyonu ve aksesuarlarıyla büyük bir proje olduğunu kaydeden Öğretici, şimdiye kadar seyirciden çok iyi tepkiler aldıklarını vurguladı.

"Tepkiler olumlu"

İzleyicinin, dizinin konu aldığı dönemi çok merak ettiğini dile getiren Öğretici, şöyle konuştu:

"Sonuçta çöküş dönemi ama o çöküş dönemi içinde yükseliş var. 33 yıl hüküm sürmüş ve kendi döneminde eğitimde, sağlıkta, askeri alanda büyük atılımlar yapmış bir padişah. Bütün dünyanın saldırmasına rağmen ayakta durabilmiş, onu anlatabilmek çok zordu. Tepkiler genelde olumlu. Aldığımız tepkilere göre toplumun her kesimine ulaştığımızı düşünüyoruz. Tali konularda olumsuz eleştiriler aldık. Hatamız varsa düzeltmeye çalışıyoruz. Bütün eleştirilere açığız."

Diziyi dünya televizyonlarına hazırladıklarını, henüz bir sözleşme yapılmadığını ancak tekliflerin gelmeye başladığını aktaran Öğretici, "Kaliteli Türk dizileri tüm dünyada ilgi çekiyor. Henüz 9. bölümde olmamıza rağmen Latin Amerika, Balkanlar, Ortadoğu'dan diziyi almak isteyenler var. Arnavutluk'tan 2 kanal diziyi oynatmak istiyor ayrıca Katar'dan da teklifler oldu." şeklinde konuştu.

Öğretici, diziyi 100 bölüm çekmek istediklerini vurguladı.

"Dizinin Türkiye'de 15-20 milyon kişiye ulaştığını söyleyebiliriz"

TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan ise TRT'nin, dizilerindeki başarısını "Payitaht Abdülhamid" ile sürdürdüğünü dile getirdi.

Dizinin izlenme oranının tatmin edici olduğunu anlatan Zeydan, "Dizinin Türkiye'de 15-20 milyon kişiye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu sadece o günkü yayın için geçerli. Özetleri ve tekrarları da var. İzlenme oranları çok önemli bir kriter ancak TRT'nin toplumsal ihtiyaçlara cevap veren içerikler üretmek gibi sorumluluğu var. Birinci önceliğimiz reyting değil ama reyting de bizi motive eden bir unsur." ifadelerini kullandı.

"Zor bir dönem prodüksiyonu"

Oyuncu Bülent İnal ise diziyi "Zor bir dönem prodüksiyonunu" olarak nitelendirdi.

Dizinin, iyi bir hazırlık döneminin ardından seyircinin karşısına çıktığını aktaran İnal, "Abdülhamid'i iyi bilen, okuyan ve sevenler açısından olumlu dönüşler olması beni çok sevindirdi çünkü fiziksel benzerlikten ziyade onu doğru anlatabilmek, duygu dünyasını doğru verebilmenin önemli olduğunu fark ettim, seyirci de o duyguyu aldı diye düşünüyorum. Bizi bağırlarına bastılar." diye konuştu.