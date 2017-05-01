Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

80 yaşındaki Suna Kan, Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneğince adına düzenlenen uluslararası keman yarışmasına ve sanat hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Bu yıl birincisi düzenlenen "Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması"ndan duyduğu mutluluğu dile getiren Kan, genç Türk sanatçıların dünyanın her yerinde bu tip yarışmalara katılabileceğini kaydetti.Kendisine "Sizden, Ayla Erduran'dan sonra gerisi geliyor mu?" diye sorulduğunu belirten Kan, "Geliyor diyorum, benim bildiğim birkaç kişi var ama şu yarışmada bulunan insanlar için rahatlıkla söyleyebilirim ki kesinlikle geliyor. Belki bizi geçecek olanlar da geliyor, gelecek mutlaka. Bu güzel bir şey." diye konuştu.

"Nüfus kağıdı hastalığı diyorum"



Uluslararası keman yarışmasına adının verilmesinden onur duyduğunu dile getiren Kan, parmaklarındaki eklem hastalığı nedeniyle bir buçuk senedir konser vermediğini anlattı.

Hastalığının adını soranlara "nüfus kağıdı hastalığı" cevabını verdiğini aktaran Kan, şunları söyledi:

"Nüfus kağıdı hastalığı diyorum çünkü keman çaldığım elimde, parmaklarımdaki eklemlerde kemikler çıkıyor. Sizin de anneniz, teyzeniz, babaanneniz ve anneannenizde olabilir. Artık tele basamıyorsunuz çünkü ağrı yapıyor. Kemanın kutusunu şimdilik, bu dünyadan gidinceye kadar kapattım. Arkamda her şeye rağmen bir isim ve gençleri toparlayacak bir yarışma bıraktığım için mutluluğum hakikaten çok yüksek derecede."