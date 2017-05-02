Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşar Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Meriç, yaptığı açıklamada, Türkiye'de tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadelede son dönemde önemli bir farkındalığın oluştuğunu belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2013’ten 2016’ya kadar yapılan bin 366 operasyonda, 109 bin 354 tabiat ve kültür varlığının ele geçtiğini, 2 bin 915 kişi hakkında da işlem yapıldığını aktardı.

Tarihi ve kültürel varlıkların korunması noktasında son dönemde yurt dışına kaçırılan eserlerin yeniden kazanılması için de yoğun çaba harcandığına işaret eden Meriç, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı girişimiyle 2004’ten 2016 yılı Ağustos ayına kadar Türkiye’den yurtdışına kaçırılan 4 bin 269 kültür ve tabiat varlığının ülkemize iadesi sağlandı. Ayrıca, güvenlik kuvvetlerinin de mücadelesiyle 2013’ten 2016’ya kadar 109 bin 354 adet tabiat ve kültür varlığı ele geçirildi. Yapılan operasyonların çok büyük kısmının kaçak kazı yapan kişilere yönelik gerçekleştirildiği görüldü."