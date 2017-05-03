Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin dünü ve bugününe dair her türlü bilginin ziyaretçilere sunulacağı Edirne Kent Belleği Müzesi, kentin 656. fetih yıl dönümü olan 5 Mayıs'ta kapılarını açacak.Osmanlı'nın son döneminde siyasi gelişmelere tanık olan, İttihat ve Terakki cemiyetinin gizli toplantılarına da ev sahipliği yapan ve Selimiye Camisi'nin yanı başında yer alan 3 katlı Hafızağa Konağı, Edirne Belediyesince müze olarak düzenlendi.

Kentin ekonomik, sosyolojik, kültürel yönlerini modern müzecilik anlayışıyla aktaracak müzede, Selimiye'den Saray-ı Cedide-i Amire'ye, Mimar Sinan'dan Fatih'e, sultanların av sporundan Kırkpınar'a, işgalden kurtuluşa, neolotik dönemden Traklar'a, ayçiçeğinden çeltiğe, Klarnetçi Deli Selim'den Kakava'ya, Kapıkule'den Meriç'e Edirne'nin dünü ve bugününe dair her bilgi, 3 boyutlu silikon heykeller ve dijital ekranlarla sunulacak.

"Müzeye giriş 1 lira olacak"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede 8 bin 300 yıllık kente dair her şeyin bulunduğunu söyledi.Müzeye girişin sembolik olarak ücretlendirileceğini aktaran Gürkan, "Müzeye giriş 1 lira olacak. Amacımız para kazanmak değil ama parasız olan şey çok değerli olmuyor." dedi.