Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saraybosna Kantonu Günleri etkinlikleri kapsamında, tren garından hareket ederek tarihi Başçarşı'ya gelen ve Mareşal Tito Bulvarı'nı takip ederek yeniden tren garına dönen tramvaya, Saraybosnalılar ve şehri ziyaret eden yabancı turistler büyük ilgi gösterdi.

Bugüne özel geleneksel kıyafetler giyen makinist Hamdija Huremovic, 17 yıldır Saraybosna'daki toplu taşıma şirketi GRAS'ta çalıştığını belirterek, 1895 yılındaki ilk elektrikli tramvayın bire bir kopyası olarak üretilen nostaljik tramvayın eşsiz olduğunu söyledi.

Saraybosnalıları adeta tarihte yolculuğa çıkaran bu tramvayla seyahat etmenin büyük bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Huremovic, bugünün teknolojisi ile üretilen tramvaylar ile eski tramvaylar arasındaki farkın çok büyük olduğunu ifade etti.

Lise öğrencisi Hamid Tuzlak da nostaljik bir atmosferde yolculuk etmenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Böyle bir tramvayı her gün görmek mümkün olmuyor. Yılda bir kez de olsa böyle bir tramvayla yolculuk etmek güzel." dedi.

İlk tramvayın Saraybosna ile buluşması

Tahtadan yapılan ve atlar tarafında çekilen "ilk tramvay", rayına oturduktan sonra ilk seferini 28 Kasım 1885'te gerçekleştirmişti. Avrupa'da ilk kez kullanılan bu tramvayın raylarının uzunluğu 3,1 kilometreydi.

Atların çektiği ilk tramvayın kullanılmaya başladığı 1885 yılından 10 yıl sonra ise Saraybosna ilk elektrikli tramvayına kavuştu.

Saraybosna'da halen İlidza-Başçarşı arasındaki 20 kilometrelik mesafede tramvay seferleri düzenleniyor.