Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yurt dışına kaçırılan tarihî eserlerin iadesi alanında yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Ankara ve Bolu’da yapılan soruşturma ve incelemelerde 105 tablonun çalındığı ortaya çıkmıştı. Bu tabloların 66’sı bulundu. Kaçakçılardan bazıları, eserleri kendi isteğiyle teslim etti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan inceleme komisyonu tarafından, geri alınan eserlerin orijinallik tespiti yapıldı. Diğer taraftan Bakanlık, kurtarılan tabloları bir sergide sanatseverlerle buluşturacak. Aralarında Hikmet Onat, Feyhaman Duran, Şevket Dağ, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Hoca Ali Rıza, Halil Paşa ve Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi önemli ressamlara ait belgesel niteliği taşıyan eserlerin olduğu tablolar “Evimdeyim; Bir Dönüş Hikâyesi” ismiyle 8 Mayıs’ta Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde sergilenmeye başlayacak.