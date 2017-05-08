Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki dans ve spor sevenleri zumbada buluşturdu. Belediye, vatandaşları spora ve hareket etmeye teşvik etmek için dans ve aerobik esintilerini bir arada barındıran, vücudun birçok noktasının aynı anda çalışmasını sağlayan ‘Zumba Festivali’nin startını verdi.

ZumbaMaster Class, ZJ Gülen Sezmiş, Orit Habip, Nadya Otag, Gülcan Başkurt, Remzi Öztosun, ZIN Dilara Ulusoy, Ramazan Sağlam, Doğan Özdemir gibi zumba hocalarının yer aldığı festivalde alanı dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

“Zumba Türkiye’de yeni”

Zumba egzersizi ve festival hakkında konuşan Zumba Eğitmeni Remzi Öztekin, zumbanın Türkiye’de yeni tanınan bir egzersiz yöntemi olduğunu söyledi. Amaçlarının zumbayı yaymak olduğunu belirten Öztekin, “İstanbul’un yaza “merhaba” dediği bir gündeyiz. Beylikdüzü Belediyesi’nin bu güzel organizasyonunda bizlet zumba ile beraber tüm halkımızı bir şenlik havasında eğlenmeye davet ediyoruz. Zumba Türkiye’de çok yeni. Bu egzersizi bu bölgede daha çok yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda belediye bize güzel bir fırsat sundu.” dedi.