Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ile Dünya Dergiler Birliği tarafından düzenlenen "8. Uluslararası Dergi Fuarı" sona erdi.Sirkeci Tren Garı'nda "Özel Sayılar ve Dosya Dergiciliği" ana teması altında gerçekleşen fuara, 23 ülkeden, sanat, çocuk, mizah, tarih, edebiyat, ekonomi, gençlik alanlarında yayın yapan 100, Türkiye'den ise 400 dergi konuk oldu.TÜRDEB Başkanı Asım Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada yayımlanan Türkçe dilli dergilerin de fuarda yer aldığını belirterek, "Bu dergilerle yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda bir seçim yaptık ve seçim sonucunda Makedonya'da yayımlanan 'Köprü' dergisinden Mehmet Arif, Dünya Türkçe Dergiler Birliği başkanlığına seçildi. Dünya Dergiler Birliği Başkanlığı müzakeresinde de başkanlığa Filistin'de yayımlanan 'Samah' dergisi editörü psikolog Dr. Abed Khouja seçildi. Bu seçimlerden sonra ortaklaşa ulusal ve uluslararası birtakım çalışmalar yapmamız gerektiğini konuştuk. Üyelerimizin bulunduğu başka ülkelerde de faaliyetlerde bulunmamız gerekli diye kararlar almış olduk." dedi.

Uluslararası katılımcıların fuardan memnun kaldıklarını kaydeden Gültekin, "Tüm katılımcılar fuarın daha uzun sürmesi için temennilerini bildirdi. Son gün, tüm dergiciler için hüzünlüydü. Gençler, dün yapılan uluslararası ödül törenine alternatif olarak, mizahi bir ödül törenini bugün gerçekleştirdi. Kendileri bir protokol oluşturarak gençlik dergileri arasında bir ödüllendirme yaptı." ifadelerini kullandı.Gültekin, TÜRDEB'in bir kolu olan Türkiye Gençlik Dergileri Birimi (TÜGEDEB) ile üç günde altı oturumdan oluşan "Gençlik Dergileri Çalıştayı"nı da fuar kapsamında gerçekleştirdiklerini dile getiren Gültekin, çalıştayda fanzin dergilerinin dağıtımı, liselerde dergi çıkarmanın güçlükleri, fanzin ve gençlik dergilerinde şiirin durumu konularının ele alındığını aktardı.

Çalıştayın katılımcılarına da değinen Gültekin, aralarında Helim Dur, Erol Kızık, Elyasa Koytak, Suavi Kemal Yazgıç ve Hüseyin Rahmi Göktaş'ın da bulunduğu yazar ve editörlerin fuara konuk olduğunu söyledi.Fuarda söyleşi, panel, müzik dinletisinden oluşan 30 etkinliğin yanı sıra stantlarda da okur-yazar görüşmeleri yapıldı.Merkezefendi Şehir Kütüphanesi Müdürü Selahattin Öztürk'ün hazırladığı "Manifestoları ile Dergiler Sergisi" de fuar boyunca ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.