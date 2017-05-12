Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da yer alan Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü’nde rehberlik yapan Kadir Ateş, 25 yıldır işine tutkuyla bağlı. Çocukluğu Çay ilçesinde geçen Ateş (43), 27 yıl önce köyde patozun kayışına kaptırdığı kolunu kaybetti. Birkaç yıl protez kullanan, bir süre sonra kırılan protezin yenisini almayan Ateş, üniversiteyi birinci sınıfta bıraktı. Kuş gözlemi açısından önemli bir nokta olan Eber Gölü’nden geçimini sağlamaya başlayan Ateş, ziyaretçilere yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Gölle ilgili bazı sıkıntıların da olduğuna işaret eden Kadir Ateş “Eber’in çevresindeki sanayi tesislerinin atıkları tehlike oluşturuyor” uyarısında bulundu.