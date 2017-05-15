Damla Peker ANKARA - Anadolu coğrafyasının eşsiz tarihî eserlerinin Avrupa ve Amerika’ya kaçırılıp, büyük bir yüzsüzlükle meşhur müzayede salonlarında sergilenmesi karşısında Türkiye harekete geçti. En son ülkemizden kaçırılan 5 bin yıllık heykel ‘Guennol Yıldız Avcısı’ New York’ta Christie’s Müzayede Evi tarafından tertiplenen açık artırmada satılmıştı. Milletlerarası hukuk buna sessiz kalırken; Kültür Bakanlığı, dünyanın dört bir tarafındaki eserlerin peşine düştü. Bakanlık verilerine göre Türkiye’den yaklaşık 300 tarihî eser çalınırken; yetkililer, kaçırılan eserler için tek tek yer tespiti yapıyor. Yurt dışında bulunan eserler için hukuki işlem başlatan Bakanlık, bugüne kadar toplam 4 bin 272 tarihî eseri yurda geri getirmeyi başardı. En son bu yılın başında Avustralya ve İngiltere’den birer tane eserin iadesi gerçekleşti.
Çalınan tarihimizin peşindeyiz
15.05.2017 - 08:39 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarih yağmacılarının peşine düşen Kültür Bakanlığı, Türkiye’den kaçırılan yaklaşık 300 eser için tek tek yer tespiti yapıyor.
Etiketler : tarihi eser,haberler,Guennol Yıldız Avcısı,New York’ta Christie,
473536 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/473536.aspx
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