Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Anadolu coğrafyasının eşsiz tarihî eserlerinin Avrupa ve Amerika’ya kaçırılıp, büyük bir yüzsüzlükle meşhur müzayede salonlarında sergilenmesi karşısında Türkiye harekete geçti. En son ülkemizden kaçırılan 5 bin yıllık heykel ‘Guennol Yıldız Avcısı’ New York’ta Christie’s Müzayede Evi tarafından tertiplenen açık artırmada satılmıştı. Milletlerarası hukuk buna sessiz kalırken; Kültür Bakanlığı, dünyanın dört bir tarafındaki eserlerin peşine düştü. Bakanlık verilerine göre Türkiye’den yaklaşık 300 tarihî eser çalınırken; yetkililer, kaçırılan eserler için tek tek yer tespiti yapıyor. Yurt dışında bulunan eserler için hukuki işlem başlatan Bakanlık, bugüne kadar toplam 4 bin 272 tarihî eseri yurda geri getirmeyi başardı. En son bu yılın başında Avustralya ve İngiltere’den birer tane eserin iadesi gerçekleşti.