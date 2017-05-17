Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19-21 Mayıs tarihlerinde beşinci defa tertiplenecek olan “Uluslararası Osmanlı İstanbul’u Sempozyumu”yla; İstanbul’un, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutulacak. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Kampüsünde yapılacak olan sempozyumda, bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacılar bir araya gelecek. Sadettin Ökten’den Feridun M. Emecen’e, Hans-Georg Majer’den, Heath Lowry’a, İskender Pala’dan İlber Ortaylı’ya çok sayıda tanınmış akademisyen sempozyuma katılacak.