Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Erzurumlu şarkıcı ve söz yazarı İbrahim Erkal için anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Belediye meclisi, Erkal'ın isminin Yakutiye ilçesinde yapılan sanat merkezinde yaşatılmasına karar verdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erkal'ın vefatının Erzurumlu hemşehrilerini ve sevenlerini hüzne boğduğunu belirtti.

Sekmen, merkezin açılışına Erkal'ın ailesini davet edeceklerini belirterek, "Sanatçımızın ailesini de davet ederek, merkezimizin açılışını yapacağız. İnşallah bu merkezde İbrahim Erkal gibi nice güzel sesli sanatçı ve söz yazarı yetişecek." ifadelerini kullandı.