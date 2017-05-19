Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lone Scherfig’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Aşkın Çekimi’ (Their Finest) film içinde bir film... Bu romantik komedi, Gemma Arterton, Sam Claflin ve Bill Nighy gibi oyuncuları bir araya getiriyor. 1940’lı yıllarda ABD ve İngiltere İstihbarat Bakanlıkları, halka moral vermek için Dunkirk Muharebesi’nde kurtarılan askerlerin hikâyesini anlatan bir film çekmektedirler. Sekreterlik pozisyonu için işe başvuran Catrin, aniden filmin senaryo ekibine dâhil olur. Ancak Catrin, insanları mutlu edecek şeyleri kaleme alırken, savaşın gerilimini unutup, umuda doğru bir keşfe çıkar. Lissa Evans’ın romanından beyazperdeye taşıyan filmin istihbarat oyunlarına dair dikkat çeken bir hikâyesi var. ‘Aşkın Çekimi’ usta oyunculuk performanslarına sahne olurken, 2. Dünya Savaşı sırasında kadının cemiyetteki değişen rolüne de bir bakış sunuyor.