Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sotheby's Müzayede Evi'nin New York'taki "Çağdaş Sanat" açık artırmasına, 27 yaşında uyuşturucudan hayatını kaybeden Amerikalı ressam Jean-Michel Basquiat damgasını vurdu.Haiti ve Porto Riko asıllı New York doğumlu Amerikalı siyahi sanatçı Basquiat'ın 1982 tarihli "isimsiz" eseri 10 dakikada 57 milyon dolardan 110,5 milyon dolara ulaşarak rekor fiyattan satıldı.

Eser daha önce 1984'te yapılan bir açık artırmada 19 bin dolara koleksiyoner Jerry ve Emily Spiegel tarafından satın alınmıştı.Eseri, Basquiat'ın "isimsiz" bir çalışmasına Mayıs 2016'da New York'taki müzayedede 57,3 milyon dolar vererek sanatçının yeni müzayede rekoruna ulaşılmasını sağlayan 40 yaşındaki Japon iş adamı Yusaku Maezawa satın adı.