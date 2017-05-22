Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Sanatçı Mesut Dikel, hattan tezhibe, naht sanatından illüstrasyona yirminin üzerinde disiplinde eserler veren ‘hezarfen’ isimlerden biri... Klasik ve modern sanatları birlikte icra eden Dikel, şu günlerde çok hususi bir sergiyle sanatseverlerle buluşuyor. 50 yaşındaki sanatçı, 50 eserlerle, sanat hayatındaki 50. sergisine imza atıyor. İstanbul Kuveyt Türk Genel Müdürlük binasında açılan sergiye, bu yüzden “50. Yaş 50. Sergi 50 Eser” isimi verildi.

Sedef, metal oygu, naht ve hüsn-i hat sanatlarından işlerin yer aldığı sergide, Mesut Dikel’in 30 yıllık sanat birikimi, yazının estetiği, ahşabın zarafeti ve metalin asaletiyle buluşuyor. Kendisiyle konuştuğumuz Mesut Dikel “Bu sergiyi hazırlamak 24 ayımı aldı, bazı eserlerin tamamlanması 6-7 ay sürdü. Sergiyi hocam Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu’na ithaf ettim” diyor.

‘KİTAP’IN IŞIĞINDA...

Birçok sanat dalında eserler veren sanatçı Mesut Dikel “Farklı disiplinlerde çalışmak beni zorlamıyor. Tarihimizde böyle işler yapan çok isim var. Fakat bu yılların birikimiyle meydana gelebilecek bir şey” ifadelerini kullanıyor. Fakat bütün bu sanatların içerisinde hattın kendisi için çok farklı bir yeri olduğunu kaydeden Dikel “Klasik sanatlar hep hat sayesinde varlar. Tezhip ve naht gibi disiplinler hep hat etrafında şekillenmiş. Sonra, bu sanat Kur’ân-ı kerim ışığında ilerlediği için insanı Hakk’a ulaştıran bir uğraş. Allah’ın ayetlerini en estetik şekilde insanlara ulaştırmak büyük bir şeref...” ifadelerini kullanıyor. Ağacın yontulup şekil verilmesiyle yapılan naht sanatını hem hat hem de tezhibiyle icra eden tek kişi olan Dikel “Naht eserlerimin desen ve yazıları tamamen kendi emeğimle ortaya çıkıyor. Ayrıca metal ile sedefi birleştirerek bu sahada yenilikler de ortaya koyuyorum” ifadelerini kullanıyor.

2 bin 300 saatte ortaya çıkarıldı

Sanatçı Dikel, daha önce bir ilk de imza attı. Hattını yazıp, desen çizimleri ve sedefkârlığını tek başına yaparak el emeğiyle naht sedef hilye-i şerif meydana getirdi. Dikel “Dünyada bir ilk olan bu hilye-i şerif, 2 bin 300 saat süren bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktı. Bir daha böyle bir çalışmayı yapabileceğimi zannetmiyorum” diyor.

2 bin 300 saatte ortaya çıkarıldı

Sanatçı Dikel, daha önce bir ilk de imza attı. Hattını yazıp, desen çizimleri ve sedefkârlığını tek başına yaparak el emeğiyle naht sedef hilye-i şerif meydana getirdi. Dikel “Dünyada bir ilk olan bu hilye-i şerif, 2 bin 300 saat süren bir çalışmanın neticesinde ortaya çıktı. Bir daha böyle bir çalışmayı yapabileceğimi zannetmiyorum” diyor.