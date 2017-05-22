Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, önceki gün Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu. “Türklerin Altın Çağı” isimli mülakatta konuşan Prof. Dr. Ortaylı, Türkiye’de sadeleştirmelerle eski metinlerin yok edildiğini söyledi. “Oturursunuz 15 günde Osmanlıca öğrenirsiniz” diyen Ortaylı “Ama bizde bu merak yok. Bunu yapmak yerine, kahvehanede dedikodu yapmayı tercih ediyoruz. Öğrenmez ama oturup dedesini suçlar. Ahmaktır böyle insanlar” ifadelerini kullandı. Hüseyin Rahmi gibi yazarların eserlerinin sadeleştirilmesini “ayıp” olarak değerlendiren Ortaylı “Bu en sade anlatımla millete, ‘Siz aptalsınız biz de sadeleştirdik’ demektir. Sadeleştirilen metnin de aslıyla ilgisi yok. Türkiye çok büyük bir eski metin katli içindedir” şeklinde konuştu.