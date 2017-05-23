Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken ve ''medeniyetler geçidi'' olarak nitelendirilen Ağrı'da, terörle mücadele sayesinde huzurun hakim olmasıyla turizm sezonu yoğun geçiyor.

Özellikle İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesince çevre düzenlemeleri yapılan ilçedeki tarihi İshak Paşa Sarayı, Doğubayazıt Kalesi ve Ahmed-i Hani Türbesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri oluyor.

İlçeye gelen ziyaretçiler, tarihi dokusu ve manzarası ile adeta bir kartal yuvasını andıran, Osmanlı İmparatorluğunun Lale Devri'nde inşa edilen en etkileyici mimari örneklerden ve Topkapı Sarayı'dan sonra Türkiye'deki ikinci büyük saray olan İshak Paşa Sarayı'nın yanı sıra Doğubayazıt Kalesi ve Ahmed-i Hani Türbesi'ni de aynı anda gezme fırsatı buluyor.

Restorasyona 1 milyon 700 bin liralık bütçe

Ağrı Valisi Musa Işın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi değerlere önem verdiklerini ve bu mekanlara yoğun bir turist ilgisi olduğunu söyledi.

Kentteki tarihi ve doğal güzelliklerin görülmesi gerektiğini belirten Vali Işın, şöyle devam etti:

"İnancımız odur ki insanlarımız daha çok gelecekler. Ağrı Dağı'nı, İshak Paşa Sarayı'nı ve Ahmed-i Hani Hazretlerinin türbesini ziyaret edecekler. Bu sene tarihi değerlerin restorasyonu için İl Özel İdaresinden 1 milyon 700 bin liralık bütçe ayırdık. Aynı zamanda Ağrı Belediyesi ve Valilik imkanlarıyla gitmek isteyip de gidemeyenleri tarihi yerlere götüreceğiz, kent dışından gelen misafirleri de götürüyoruz. Herkesin buradaki değerleri görmeye davet ediyorum. Geldiklerinde çok farklı bir tarihi değerlerle karşılaşacaklarını görecekler." dedi.

İlçenin Belediye Başkanvekili de olan Doğubayazıt Kaymakam Ulaş Akhan da saray çevresinde ağaçlandırma ve temizlik çalışmaları yaptıklarını anlatarak "İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Bayazıt Kalesi ve Bayazıt Camisi'ni bir bütün olarak, kültür havzası olarak düşünüp bu bölgenin çevresinde ciddi yeşil alan oluşturma gayretindeyiz." dedi.

Devletin terörle mücadeledeki başarısı, turizmi canlandırdı

Kaymakam Akhan, İshak Paşa Sarayı'nın önemine işaret ederek şöyle konuştu:

"Saray, doğa, tarih ve kültür takipçilerinin çok değer ve kıymet verdiği mekan. 2013 yılında İshak Paşa Sarayı'nı 250 bin kişi ziyaret etti. Daha sonra ortaya çıkan bölgedeki terör riski ve güvenlik olayları nedeniyle bu sayılarda ciddi bir azalma olmuştu ama 2015 yılında devletimizin tekrar sahaya çok ciddi şekilde hakim olması, terör örgütü ile yapılan çok ciddi ve güçlü mücadele sonucu bölgede ciddi güven ve huzur ortamı ortaya çıktı. Bunun en büyük belirtisini İshak Paşa Sarayı'na ziyarete gelen ziyaretçilerle ölçmek mümkün. Son iki hafta içerisinde saraya ziyarete gelenlerde çok yoğun artış oldu"

Bölgeden saraya turlar düzenlendiğini dile getiren Akhan, "Otellerimizde ciddi manada doluluk oranına ulaştık. Yüzde 10'lara kadar düşmüş olan doluluk oranı şu anda yüzde 60-70'ler seviyesine geldi. Bu artışın giderek artacağına inanıyoruz." dedi.

Akhan, saraya yabancı turistlerin de ilgi duyduğuna dikkati çekerek "Diğer illerden gelen turistlerin yanı sıra Güney Kore, Çin ve Balkanlardan gelen turistlerin çok ciddi ilgisiyle karşılaşmamız bizi daha çok gayret etmemiz için şevklendiriyor. Yörenin kültür başkenti olan Doğubayazıt ilçesinin daha da gelişebilmesi daha da iyi tanıtılabilmesi hem Türkiye'deki hem de dünyadaki kültürel değerler arasında hak ettiği yeri alması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sarayı günde bin turist gezdi

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut ise İshak Paşa Sarayı'nın bölgenin en önemli turistik merkezlerinden olduğunu vurgulayarak "Havaların ısınmasıyla ve bölgede sağlanan huzur iklimi ile ciddi anlamda turizm yoğunluğu yaşamaktayız. Sarayı bir günde binden fazla ziyaretçi gezdi. Bu sayının artacağına inanıyoruz." dedi.