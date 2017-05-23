Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde geçen yıl kurulan Celil Atasever Oyuncak Müzesi, barındırdığı 3 binden fazla oyuncakla geçmişi gelecekle buluşturuyor. Çocuklar kadar büyüklerin de ilgi gösterdiği müzede en eskisi 1890'lı yıllardan kalma binlerce oyuncak, ziyaretçilerini 100 yıl öncesine götürüyor. Ağırlıklı olarak demir, teneke ve plastik kullanılarak yapılan oyuncaklar, o yılların teknolojisini gözler önüne seriyor.

Zamana meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan ve müzede sergilenen oyuncaklar arasında, özellikle kız çocukları için dikiş makinesi, ütü gibi ev eşyalarının yanı sıra araba, otobüs ve motosikletlerin de oyuncak tasarımları bulunuyor.

Celil Atasever Oyuncak Müzesi'ni kuran ve müzeye adını da veren Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Celil Atasever, oyuncak toplamaya 15 yıl önce başladığını söyledi.

İlk olarak antika eşya koleksiyonu yapmaya başladığını ancak daha sonra oyuncaklara olan merakının onu bu alana yönlendirdiğini dile getiren Atasever, "İlk oyuncak toplamaya başladığımda işim kolaydı. Ancak 2005 yılında Sunay Akın'ın İstanbul'da oyuncak müzesi açmasıyla antika niteliğinde oyuncak bulmak giderek zorlaştı. Daha öncede oyuncakla ilgili sergiler açmıştım ancak en nitelikli ve kapsamlı olanı burası." dedi.

Sergilenen oyuncakların tarihlerinin 100 yıl önceye dayandığını ifade eden Atasever, şöyle devam etti:

"Benim çocukluğum yani 1980'li yıllardan başlayarak geriye ne kadar gidebilirsek o tarihteki oyuncaklar var. Örneğin 1800'lü yıllarda kullanılan oyuncaklarımız var. Yerli ve yabancı oyuncaklar var ama biz yerli oyuncaklara daha çok ağırlık verdik. Şu an 3 bine yakın oyuncağımız sergileniyor. Sayı konusunda bir hedefimiz yok. Nereye kadar götürebilirsek o kadar genişletmeyi düşünüyoruz."