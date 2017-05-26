Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korsanlar, hazineler, ölümcül sihirler, komedi ve tabii ki kesintisiz macera... Jack Sparrow, 6 yıllık bir aranın ardından, ‘Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı’yla hayranlarına iyi bir dönüş yapıyor. Serinin takipçileri, son filmde biraz hayal kırıklığına uğrasa da bugün gösterime girecek olan beşinci film, köklere geri dönüş mahiyetinde. Bu defa Joachim Rønning ile Espen Sandberg’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, kaptan Jack Sparrow’u canlandıran Johnny Depp’e; Javier Bardem, Geoffrey Rush, Brenton Thwaites ve Kaya Scodelario eşlik ediyor.

MIZRAĞIN PEŞİNDE…

Oldukça çarpıcı bir şekilde açılan filmde, kaptan Salazar ve tayfaları, denizdeki tüm korsanları öldürdükten sonra Sparrow tarafından hayalete dönüştürülüp, Şeytan Üçgeni’ne hapsedilmişlerdir. Henry ise sular altındaki bir gemiye büyüyle sıkıştırılan babasına yardım etmek isteyen bir gençtir. Babasını kurtarmanın yolu gizli bir haritayla saklanmış Poseidon’un üç çatallı mızrağını bulmaktır. Bunun için çocukluğundan beri kaptan Jack Sparrow’u arayarak, onun yardımıyla üç çatallı mızrağa ulaşma hayali kurar. Nihayet aradığı büyük kahraman Sparrow’u hapsedildiği zindanda, ölümü beklerken bulur. Sparrow, pek gönüllü olmasa da, ölümden dönünce Henry’e yardım etmeye karar verir. Bu esnada Salazar da, hapsolduğu yerden kurtularak onların peşine düşer. Kaptan Jack, asayla peşindeki Salazar’ın hışmından kurtulmak için gökbilimci Carina Smyth, Henry ve kaptan Hector Barbossa’nın yardımıyla yola düşer. Bu deniz seyahatinde türlü belalar atlatıp, hayalet düşmanlarla zorlu mücadelelere girişirler.

MESAJ YÜKLÜ MACERA

Yediden yetmişe herkesi kendisine çeken Karayip Korsanları 5’de, kafa karıştırıcı olmayan eğlenceli bir hikâye var. Tek bir durgun sekansın bile olmadığı filmde, aksiyonla mizahi diyaloglar ustaca harmanlanmış. Filmde yan karaktere dönüşen Jack Sparrow’un yine çok muzip hâlleri var. Ama film yine Sparrow karakteriyle ilerliyor. Sadece “eğlendirmek” üzerine kurulu gibi gözüken filmde, farklı mesajlar ve ciddi mevzulara temaslar da var. Gök bilimci Carina Smyth üzerinden bilim ve metafizik çarpıştırılarak, pozitivist kafa mağlup ediliyor. Fakat aynı karakter üzerinden feminizm mesajları veriliyor. Ayrıca tamamen görsel efektlere yaslanmayan filmin, muhteşem sahneleri mevcut. ‘Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı’ çok büyük yenilikler getirmese de, 14 yıllık serinin takipçilerini tatmin edecek gibi gözüküyor...