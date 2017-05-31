Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy Belediyesi tarafından tertiplenen fuara, 180 yayınevi katılacak. Faaliyetin bu seneki şeref konuğu olan Füruzan da açılış gününde imza standında okurlarıyla buluşacak. Fuar çerçevesinde, 835 sanatçı ve yazar imza günü tertipleyecek. 86 mülakatın yapılacağı fuarda, çok sayıda yazar, şair, oyuncu ve bilim adamı da kitapseverlerle bir araya gelecek. Kısa Film Kolektifi’nin film gösterimlerine de ev sahipliği yapacak faaliyette, “Tarihin Rayları Üzerinde”, “In Out” ve “The Train” filmleri seyredilebilecek.