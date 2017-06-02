Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Mor Ufuklar”, 8-15 Temmuz tarihlerinde yapılacak festivalde, “En iyi yönetmen” dalında Olgun Özdemir, “En iyi kadın oyuncu” dalında Zeynep Sevi Yılmaz, “En iyi yardımcı kadın oyuncu” dalında Ece Özdikici ve “En iyi kurgu” dalında ise Semih Gülcüoğlu ile 4 dalda ödül arayacak. Çekimleri Aydın’ın Bozdoğan ilçesi, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi, Marmaris ve İstanbul’da gerçekleştirilen filmde, Suriye’deki adaletsiz savaşın kurbanlarından Meryem’in çığlığı anlatılıyor. Yapımcı Osman Subaşı “Filmimizin Madrid Film Festivali’nde yarışması elbette bizleri mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Fakat bundan daha mühim olan, Suriyeli kardeşlerimizin yaşadığı insani dramların Avrupa’da karşılık bulma umududur” diye konuştu. AA