Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanagic'in 2005 yılında keşfettiği ve piramit olduklarını iddia ettiği yapılarla ilgili tartışmalar devam ederken, dünyanın farklı ülkelerinden macera tutkunları ve tarih meraklıları "piramitleri" görmek için Visoko şehrine gelmeye devam ediyor.

Avrupa ülkelerine ilaveten Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan ve Çin gibi uzak ülkelerden de piramitleri görmek için her yıl 50 bine yakın insan Visoko'ya gelirken, bu sayının köyleriyle birlikte 41 bin civarından insanın yaşadığı Visoko'nun nüfusundan fazla olması dikkat çekiyor.

Güneş Piramidi'nin enerji yaydığına inanılıyor

Şehirdeki piramitlerin en büyüğü olan Güneş Piramidi'nin enerji yaydığına inanan birçok insan, şifa ve meditasyon amacıyla buraya gelerek piramidin altındaki tünelde ya da zirvesinde zaman geçiriyor.

Piramitlerin kaşifi, kovboy şapkası, tarzı ve yanından ayırmadığı "Sunny" isimli köpeği ile "Bosnalı İndiana Jones" olarak adlandırılan Semir Osmanagic ise rehberlik ettiği grupların kahramanı olarak yoğun ilgi görüyor.

Piramitler hala gizemini korurken, piramitlerin var olduğuna inanan ve dünyanın farklı ülkelerinden kazılar yapmak için Visoko'ya gelen çok sayıda gönüllü ise piramitlerin ortaya çıkarılması için çabalıyor.

Öte yandan, kurulan Bosna Güneş Piramidi Derneği ve Osmanagic'in çabalarıyla kazı çalışmaları için kaynak sağlanırken, söz konusu dernek piramitleri gönüllülere ve turistlere duyurmak için de tanıtım faaliyetleri yapıyor.

"Bir gelen yine gelmek istiyor"

AA muhabirine konuşan Osmanagic, son 7 yılda 62 ülkeden 2 binden fazla gönüllünün yaz aylarında Visoko'ya gelerek piramitlerin üzerindeki toprağı kaldırmaya ve tüneli açmaya yardım ettiklerini kaydederek, dernek sayesinde her yıl 50 bine yakın turistin piramitleri ziyarete geldiğini aktardı.

"Piramitleri" keşfetmesinden bugüne kadar ne belediyenin ne de devletin kazı çalışmalarına destek olmadığını söyleyen Osmanagic, turistlerin piramitlere ilgisinin çok yoğun olduğunu, bir kez gelenin yeniden gelmek istediğini ifade etti.

Osmanagic, Güneş Piramidi'nde bir enerji birikimi ve yoğunluğu olduğunu savunarak, turistlerin ruhsal bir rahatlama ve meditasyon için de bu yeri tercih ettiklerini kaydetti.

Bölgede farklı büyüklüklerde beş piramit olduğunu anlatan Osmanagic, piramitlerin tünellerle birbirine bağlı olduklarını söyledi.

"İnsan eliyle yapılmış bir piramit"

Osmanagic, bölgedeki en büyük piramit olan Güneş Piramidi'ndeki tünellerde, bin 800 metre temizlik yaptıklarını aktararak, bu tünelleri diğer tünel ağlarıyla birleştirmek istediklerini ifade etti.

2005 yılında başladıkları kazılar sonrasında, söz konusu yerin doğal bir tepe değil, insan eliyle yapılmış bir piramit olduğunu anladıklarını söyleyen Osmanagic, toprağın altından dikdörtgen, üçgen ve farklı geometrik şekillerde bloklar çıktığını aktardı.

Osmanagic, bloklar arasındaki katmanlarda ise suni olarak yapılmış beton keşfettiklerini anlatarak, katmanlar arasındaki organik fosilleşmiş bitkilerin karbon ölçümüyle 20 bin yıldan daha öncesine tekabül ettiğini gördüklerini ifade etti.

Dünya genelinden bilim adamlarının söz konusu bölgeleri ziyaret ederek araştırmalar yaptığını belirten Osmanagic, arkeoloji, jeoloji, pedoloji, jeofizik ve enerji uzmanı 120 bilim adamının, bu yerin doğal yollarla oluşmak yerine insan eliyle yapıldığı konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

"Tarihin değişmesinden korkanlar, bu piramitlerin varlığını reddediyor"

Osmanagic, Avrupa Arkeologlar Birliğinin bu disiplinle uğraşan uzmanları Bosna Hersek'e gitmemeleri konusunda uyardığını savunarak, "Tarihin değişmesinden korkanlar bu piramitlerin varlığını reddetmeye çalışıyor." dedi.

Güneş Piramidi'nin 220 metre yüksekliğinde, Mısır'daki en büyük piramidin ise 147 metre olduğuna dikkati çeken Osmanagic, tarih kitaplarının değişmesi gerektiğini ileri sürdü.

Osmanagic, Bosna Piramitleri'nin varlığını kabul etmeyen uzmanların hiçbir zaman bölgede incelemeler yapmadığını söyleyerek, "Bunu kabul etmeyenler, hiçbir zaman buraya gelip keşfettiğimiz bulgulara bakmadı. Bizim laboratuvar analizlerimizi, test örneklerini okuyup enerji ölçümlerini incelemedi." dedi.