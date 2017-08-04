Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijitalleşmenin had safhaya çıktığı günümüzde kütüphaneler giderek çok daha az uğradığımız yerler hâline geliyor. Türk halkı da geçtiğimiz yıl halk kütüphanelerinden biraz daha az faydalandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılına dair kütüphane istatistiklerine göre, Türkiye’de bulunan bin 137 halk kütüphanesinden faydalananların sayısında yüzde 1,1 azalış meydana geldi. Geçtiğimiz yıl 23 milyon 266 bin kişi halk kütüphanelerine gitti. Buna rağmen halk kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 4 artış göstererek 18 milyon 828 bine ulaştı. Millî Kütüphaneden faydalananların sayısı ise 21,4 artarak 636 bin 488’e çıktı. Ancak bu kütüphanede kayıtlı üye sayısı yüzde 25,5 azaldı. Üniversite kütüphanelerinin sayısı da geçen yıl, bir önceki seneye göre, 0,5 azalarak 552’ye geriledi. Bu kütüphanelerdeki kitap sayısı yüzde 0,1 azalışla 15 milyon 236 bin oldu. TÜİK rakamlarına göre, Türkiye genelinde 28 bin 970 kütüphane faaliyet gösteriyor.