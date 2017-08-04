Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), bu defa tiyatro ve performans sanatlarına ev sahipliği yapacak. SSM’de 9-13 Ağustos tarihleri arasında “Müzede Sahne, Fonda İstanbul” adıyla bir gösteri sanatları faaliyeti gerçekleştirilecek. Emre Koyuncuoğlu’nun yöneteceği etkinlikte, “Fonda İstanbul” temasına uygun olarak seçilen oyunlar, Boğaz man-zarası eşliğinde sanatseverlerle buluşacak. Gösteriler Galata Perform, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Nazlı Çevik Azazi, Proje Difüzyon, Mine Çerçi, BAM Tiyatro ve Seyyar Sahne tarafından sunulacak.