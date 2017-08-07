Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemizde uzun yıllar kültür-sanat sahasında yazılar kaleme alan yazar Sefa Koyuncu’nun eserleri, vefatının 2. yılında bir internet sitesinde bir araya getirildi. Koyuncu’nun 1974 yılından bugüne kaleme kaldığı şiirlerin yanı sıra çeşitli mecralarda neşredilen yazıları “sefakoyuncu.com” adlı internet sitesinde edebiyatseverlerle buluşturuldu. Sitede, “Rubai”, “İğnelik”, “Nükteler” gibi bölümlerde bir kıtalık şiirler yer alıyor. Koyuncu’nun kaleme aldığı kitapların kopyalarının da indirilebildiği sitenin “Seydişehir” bölümünde, yazarın yaklaşık 25 yıl yaşadığı Seydişehir’de 1975-1980 yıllarında darbe öncesi yaşanan sendikal ve işçi hareketleri ile ilgili yazılarda, Türkiye’nin yakın geçmişi gözler önüne seriliyor.