Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meşhur tarihçi Yılmaz Öztuna’nın tarihin gördüğü fenomen şahsiyetlerden birinin hayatını kaleme aldığı “Yavuz Sultan Selim” kitabı yeniden raflardaki yerini aldı. Altıncı baskısıyla Ötüken Neşriyat’tan okuyucuyla buluşan eser, merhum Öztuna’nın “Dünya tarihinin mimarlarından biridir” dediği Yavuz Sultan Selim’in hayat hikâyesini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Gazetemizde de uzun yıllar başyazarlık yapan Yılmaz Öztuna, Yavuz Sultan Selim Han’ın biyografisini, Osmanlı ve dünya tarihi çerçevesinde ele alıyor. Eserde, Sultan’ın 8 yıllık kısa saltanatında, Orta Doğu’nun geleceğine yön verdiğine değiniliyor. Tarihçi Öztuna’nın kendine has üslubuyla kaleme aldığı eserin sonunda, Yavuz Sultan Selim Han’ın soy kökeni de etraflı bir şekilde tetkik ediliyor.