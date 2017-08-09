Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Harap hâlde bulunan Büyükada’nın terk edilmiş kayıkları, bir sergiyle yeniden hayat buldu. Tekstil Sanatçısı Gül Bolulu, “Sürgün Kayıkları” isimli sergide, sürgün hikâyelerinden yola çıkarak terk edilmiş kayıkları ipekten yelkenlerle buluşturdu. Büyükada’daki Adalar Müzesi’nde açılan sergi, sürgüne gönderilen insanların umutsuzluklarını, hayal kırıklıklarını ve bilinmezliklerini anlatıyor. Sergide yer alan her bir yelkenin ayrı bir hikâyesi olduğunu söyleyen sanatçı Gül Bolulu şöyle konuşuyor: Ada’ya geldiğimden beri birçok sürgün hikâyesi dinlemem ve sürgünün hâlâ devam ediyor olması buraya bakışımı etkiledi. Adalar’da yüzyıllar boyunca sürgün geleneği devam etti. Adalar Bizans döneminde, buradaki manastırlara sürgün edilen imparatorlar, imparatoriçeler, patrikler sayesinde ünlenmişti. ‘Sürgün Kayıkları’ sergisinin hikâyesi de bu sürgünlerle başlıyor. Bu sergide, hayalimdeki yelkenlilerle, sürgün hikâyelerine birazcık da olsa ses vermek istedim. Sergi, 30 Eylül tarihine kadar görülebilecek...