Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa turnesine çıkmaya hazırlanan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), dün Sabancı Üniversitesinde kampa girdi. Genç müzisyenler, üç hafta sürecek eğitim ve provalarda, önce İstanbul ardından da Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’da verecekleri büyük konserler için hazırlanacaklar. TUGFO, ilk olarak 25 Ağustos’ta İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) sanatseverlerle buluşacak. Şef Cem Mansur idaresindeki orkestra, Türkiye’deki tüm konservatuarlardan imtihanla seçilen 80 başarılı genç müzisyenden oluşuyor.