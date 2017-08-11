Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eserde, sıra dışı bir hayat mevzu edilse de, yeterince güçlü olmayan bir hikâye var; âdeta tamamlanmamış bir resme bakıyormuşsunuz gibi... Bazı mantık hataları da sizi rahatsız edebiliyor. Madeline’ın maceraya koyulduğu anlarda, dış dünyayı ilk defa tecrübe eden birinin heyecanı yeterince yansıtılamıyor. Derinlerden de “Batılı kadın” mesajları veriyor. Ancak gerçekçiliğiyle ön plana çıkan filmin merkezine yerleşen genç aktris Amandla Stenberg, usta bir oyunculuk sergiliyor. Kolay tahmin edilebilir “sürpriz” içinse epey beklemememiz gerekiyor. Ama film yine de güçlü bir finalle kapanıyor... “Her Şey” vasatın biraz üzerinde bir romantik film olarak yönetmen Stella Meghie’nin filmografisine dâhil oluyor...