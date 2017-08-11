Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü Avustralyalı piyanist David Helfgott, İstanbul ve Ankara’da müzikseverlerle buluşacak. Dünyanın en önemli piyanistlerinden biri kabul edilen 70 yaşındaki David Helfgott, PIU Entertainment organizasyonuyla 15 Kasım’da İstanbul Zorlu PSM’de, 18 Kasım’da Ankara Congresium’da Rachmaninoff’un 3. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Bir konser sırasında geçirdiği ağır beyin travmasına bağlı olarak 12 yıl süren tedavi sürecinden sonra hayata dönen Helfgott’un hayat hikâyesi, Oscar ödüllü 1996 yapımı “Shine” filmiyle beyazperdeye taşınmıştı. Helfgott’ın ‘TheLast Great Romantic, Rahmaninov’ albümü 4 milyondan fazla satmış ve ‘Billboard’ dergisi tarafından en başarılı klasik müzik albümü seçilmişti.