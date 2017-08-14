Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin / KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Savaşlar, zulümler, fitne ve kaos... Orta Doğu coğrafyası, tarihte çok defa olduğu gibi yine bu kelimelerle anlatılabilecek günler yaşıyor. Ama bu karmaşanın cereyan ettiği topraklar, kadim ve güçlü bir kültürü de haiz... Orta Doğulu 32 sanatçı, işte bu kültürü bir sergiyle ‘Kavşak’ noktasına taşıdı. ‘Kavşak’ isimli sergi, Suriyeli galerici Adnan Alahmad’ın İstanbul Kuzguncuk’ta yer alan Kelimaat Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Galeri sahibi Adnan Alahmad, Türkiye ile Orta Doğu arasında köprüler kurmayı hedefleyen sergiye dair gazetemizin sorularını cevapladı.

‘KAVŞAK’TA SANAT....

Adnan Alahmad, serginin ismini neden “Kavşak” olarak seçtiklerini şu sözlerle izah ediyor: “İstanbul, gerek kültürel manada, gerekse coğrafi konumu itibariyle bir kavşak mahiyetinde. Biz de galeri olarak Türkiye ile Orta Doğu arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Bu yüzden ‘Kavşak’ ismini verdik.”

Şimdiye kadar İstanbul’da birçok sergi organize ettiğini söyleyen Adnan Alahmad, “İstanbul, Türk ve Arap kültürlerinin kaynaşması açısından çok mühim bir şehir. ‘Kavşak’ sergisiyle böyle bir şehirde, Türk ve Orta Doğu kültürünü bir araya getirmek istiyoruz. Sanat vasıtasıyla, iki coğrafya arasında iyi bir irtibat kuracağımıza inanıyorum” şeklinde konuşuyor.



Sultan Hamid’in ismi Suriye’nin her yerinde

Bir Suriyeli olarak Türkiye’de sanat icra etmekten mutlu olduğunu söyleyen Alahmad, “Bu ülke bizi bağrına bastı, ‘Türkiye’yi terk edin’ diyen ırkçıları dikkate almıyoruz. Biz, Türkler ve Suriyeliler olarak kardeşiz, 4 asırdır birlikte yaşıyoruz. Bizim değerlerimiz neredeyse tamamen aynı. Şam’a veya Halep’e gidin, hâlâ Sultan Abdülhamid’in ismini her yerde görebilirsiniz. Ülkemdeki birçok eser Osmanlı devrinden kalma. Galerimizde daha önce birçok Türk sanatçının eserleri Suriyelilerle birlikte sergilendi. Bazı kötü niyetlilerin bizi ayrıştırmaları mümkün değil” ifadelerini kullanıyor.