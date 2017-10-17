Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye-Güney Kore dostluğunun 60. yıl dönümü, Beyoğlu Belediyesi tarafından Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen özel gece ile kutlandı. Programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, filmin oyuncuları, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaş döneminde Ayla’ya sahip çıkan gazi Süleyman Dilbirliği, filmde Ayla rolünü canlandıran Kim Seol, Güney Kore’den Seongbuk Belediye Başkanı Kim Young Bae ve heyeti, Kore gazileri, İstanbul ilçe belediye başkanları, başkonsoloslar, iş ve kültür sanat cemiyetinden önemli isimler katıldı. Gecede Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk bağını anlatan “Ayla” filminin ön gösterimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin Oscar adayı olan film, Türk ve Koreli katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Filmin gösterimi esnasında duygu dolu anlar yaşandı

Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk bağını daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen gece, yapılan protokol konuşmalarıyla başladı. Davetliler, daha sonra 1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin anne ve babası öldürülmüş Koreli bir kız çocuğuna savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı Ayla filmini izlediler. Büyük beğeni toplayan filmin gösterimi esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Ayla filmi, Türkiye’de 27 Ekim'de vizyona girecek.

Filmin gösteriminden sonra duygularını aktaran Yönetmen Can Ulkay, “Muhteşem bir hikaye. Biz en iyi şekilde oyuncularımızla ve kadromuzla yapabildiysek ne mutlu bize” dedi.

“İnsaniyet namına bize nerede ihtiyaç varsa orada olduk”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan gecede yaptığı konuşmada, Türkiye ile Güney Kore arasında sonsuza kadar sürecek bir dostluğun kurulduğunu belirterek, “1950 tarihi, dostluğumuzun, kardeşliğimizin miladıdır. Türkiye’den Kore’ye giden binlerce Mehmetçik kendi kaderini tayin etmeye çalışan bir millete omuz vermiştir. Bu salondaki gazilerimiz canlarını ortaya koyarak bize bir dostluk, bir kardeşlik evi inşa ettiler. Binlerce kilometreyi aşan bu dostluk, bugün dünyanın içerisinde bulunduğu manzaraya karşılık büyük bir örnektir. Bundan 61 yıl önce olmamız gereken yer Kore’ydi. Bugün İdlib, Afganistan, Somali, Arakan, insaniyet namına bize nerede ihtiyaç varsa orada olduk, olmaya da devam edeceğiz. Biz dünyanın bütün mazlumlarıyla kardeşiz. Zulüm nereden gelirse gelsin karşısındayız” dedi.

“Aylalar yaşasın diye canını verecek Süleymanlar her zaman iş başındadır”

Başkan Demircan, “Bugün beyaz perdeye yansıyacak bu hikayenin aynıları dünyanın birçok yerinde tekrar tekrar yaşanıyor. O gün Ayla’yı kurtaran Süleyman astsubaylar ne ölmüştür ne de tükenmiştir. Aylalar yaşasın diye canını verecek, ölümün üzerine yürüyecek Süleymanlar halen ve her zaman iş başındadır. Süleymanların sayısı çok olsun. Büyük bir emeğin, değerli bir uğraşın nihayetinde beyaz perdeye yansıtılan Ayla’nın hikâyesinde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Eşsiz bir kahramanlık destanı yazan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize vefa ve minnet duygularımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ayla’nın Oscar yolculuğu başarıyla noktalansın” ifadelerini kullandı.