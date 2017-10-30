Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kitap sezonunun açıldığı ve birbirinden iddialı eserlerin raflardaki yerini aldığı ekim ayında, internetten satılan alınan kitap sayısı biraz daha arttı. E-ticaret platformu Gittigidiyor.com’un kitap satışları ekimde bir önceki aya göre yüzde 135 yükseliş gösterdi. Ekim ayında en çok satılan kitap Dan Brown’ın “Başlangıç” isimli eseri olurken, yıl boyunca en çok satılan kitaplar arasında ise ilk sırada Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna”sı yer aldı. En çok kitap alan okuyucuların yaş aralığı yüzde 19,3’le 31-35 yaş aralığı olurken, onu yüzde 18,4 ile 36-40 yaş aralığı, yüzde 15,6 ile 41-45 yaş aralığı, yüzde 15,0 ile 26-30 yaş aralığı ve yüzde 13,7 ile 18-25 yaş aralığı okuyucular takip ediyor. On ay boyunca en çok satılan ilk beş kitap ise “Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna”, “George Orwell-1984”, “Sabahattin Ali-Kuyucaklı Yusuf”, “Akilah Azra Kohen-Aeden” ve “Stefan Zweig-Olağanüstü Bir Gece” oldu.