Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Tanınmış Türk ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun yetiştirdiği isimlerden biri olan sanatçı Hanefi Yeter’in 50 yıllık sanat macerası bir sergide ortaya koyuldu. İş Sanat Kibele Galerisi, yeni sezonun ilk sergisinde Yeter’in “Evvel” isimli sergisine ev sahipliği yaptı. Eserlerinin merkezine ‘insan’ı koyan sanatçının sergisinde resimlerin yanı sıra heykel ve seramik eserleri de yer alıyor. İnsanın sosyal ve politik gelişmeler karşısındaki problemleri, hüzünlerini, sevinçlerini ve kurduğu münasebetleri tuvaline aktaran sanatçının 50 yıllık birikimi, bu sergiyle gözler önüne seriliyor. 90’ın üzerinde şahsi sergi açan, çok sayıda karma sergiye katılan ve eserleri çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda yer alan Hanefi Yeter’in retrospektif sergisi 16 Aralık’a kadar İstanbul’daki İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.