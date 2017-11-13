Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birbirinden tanınmış keman virtüözleri, müzisyenler ve keman yapım ustaları festivalde bir araya gelecek. İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu, bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan “Dünyanın Kemanları” festivaline 15-17 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. “Dünyanın Kemanları” programı çerçevesinde dünyaca meşhur sanatçılar konuk edilecek. Faaliyette konserlerin yanı sıra mülakat programları da düzenlenecek. “3 Kemanın Hikâyesi” açılış konseri ile başlayacak festivalin ikinci gününde milletlerarası sahnelerin en çok aranan genç virtüözlerinden Francesca Dego ve Francesca Leonardi, Avrupa’nın parlayan oda orkestraları arasında yer alan Kiev Virtuosi Oda Orkestrası ile ilk defa İstanbul’da sahne alacak. Bu program, 16 Kasım Perşembe günü 20.00’de gerçekleşecek.