Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

36. İstanbul Kitap Fuarı kapılarını misafirlerine kapatırken, bu defa yeni bir kitap fuarı sanal âlemde başlıyor. Online kitabevi platformu olan İdefix tarafından bu yıl 15. defa tertiplenen “Sanal Kitap Fuarı’’ kitapseverleri yeni bir kültürel yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. Bugün başlayıp 30 Aralık’a kadar devam edecek sanal fuara, 2 bin 400 yayınevi katılacak. 150 bin kitapta %70’e varan indirimlerin sunulacağı “İdefix Sanal Kitap Fuarı’’ müddetince kitapseverler, çeşitli fırsatlar ve sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Fuar çerçevesinde edebiyatseverler; Ayşe Kulin, Ahmet Ümit, İskender Pala, Hasan Ali Toptaş gibi Türkiye’nin en popüler yazarlarının imzalı kitaplarını satın alma fırsatı da bulacak.