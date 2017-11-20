Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından organize edilen Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, önceki gün tanınmış sinemacıların katılımıyla 5. defa kapılarını açtı. Festivalin açılış töreni, Beyoğlu Atlas Sineması’nda yapıldı. George Clooney’nin yönettiği ‘Suburbicon’ filmi ile seyirciye ‘merhaba’ diyen festivalde, Türkiye ve dünya sinemasının en yeni eserleri sinemaseverlerle buluşacak. Béla Tarr, Bobby Roth, Mecid Mecidi ve A.R. Rahman gibi birçok meşhur sinemacının İstanbul’da ağırlanacağı festivalde, Brezilya’dan Hindistan’a, İran’dan Kırgızistan’a, 39 ülkeden 43 uzun ve 64 kısa metraj olmak üzere toplam 107 film gösterilecek. Festival çerçevesinde, önceki gece de Bosnalı yönetmen Aida Begic’in, Suriye’deki savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya gelen yetim çocukların hikâyesini anlattığı son filmi ‘Bırakma Beni’nin galası gerçekleştirildi.