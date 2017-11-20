Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peygamberimizin hat sanatıyla tasvir edildiği ve Osmanlıdan bugüne gelen hilye-i şerifler, büyük bir sergide buluştu. Topçu Koleksiyonu’ndan seçilen eserlerden meydana gelen “Habib-i Hüda” (Allah’ın Sevgilisi) isimli sergi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki Albaraka Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergide; Hamid Aytaç, Hasan Rıza, Hasan Çelebi, Hüseyin Kutlu ve Fuad Başar gibi usta hattatlarının eserleri, ilk defa toplu olarak yer alıyor. Serginin önceki gün yapılan açılışında konuşan küratör Abdüsselam Ferşatoğlu “İlk dönem hilyeleri teyzinat bakımından çok mükemmel durumda değiller. Sonraki asırlarda mükemmellik daha da ileri seviyeye taşınıyor” ifadelerini kullandı. Sergi, 7 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.